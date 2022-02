Handball SVK verliert knapp in Konstanz

Leere Gesichter bei den Kornwestheimern

Es folgte die große Meistersause auf der einen Seite, leere Gesichter und große Enttäuschung gab’s auf der anderen. „Ich bin unendlich stolz auf meine Mannschaft“, so Schurr am Sonntag, „das ändert aber nichts daran, dass es mich heute immer noch ankotzt. Und ich glaube, dass es den Spielern genau so geht.“

Die Spieler, das waren zum Beispiel die beiden Torhüter Jan David und Niko Henke. David parierte drei Siebenmeter, Henke liefert seinen Beitrag, als er ins Spiel kam. Rechtsaußen-Routinier Peter Jungwirth „hat alles versenkt, was ihm serviert wurde“ (Schurr). Im Nachholspiel am Mittwoch gegen Neuhausen (34:27) hatte Jungwirth nach einer Corona-Infektion noch 60 Minuten auf der Bank gesessen – in Konstanz avancierte er mit sieben Toren zum besten Werfer der Partie. Hendrik Schoeneck ackerte wie gewohnt im Block – und auch alle anderen warfen sich rein. Allein, es reichte nicht zum großen Coup.

„Wie wertvoll und außergewöhnlich so ein Punkt gewesen wäre“, stellte Schurr fest – um sich gleich wieder kämpferisch zu geben: „Die Niederlage wirft uns nicht um.“ Sein SVK ist nun Fünfter, mit drei Punkten Vorsprung auf Rang 7. Alle Teams, die dahinter stehen, müssen in der Abstiegsrunde um den Klassenverbleib spielen. Nach einer Spielpause am kommenden Wochenende muss das Schurr-Team bei exakt diesem Tabellensiebten ran: Am Freitag, 4. März, geht es zum TV Willstätt in die südbadische Ortenau.

SV Kornwestheim: David, Henke – Scholz, Jungwirth (7), Joneleit, Zeppmeisel, Kugel, Kazmeier (6/2), Tinti (2), Schoeneck (2), Lantella (1), Lehmkühler (2), Döll (1), Hellerich, Hiller (1), Flügel (3)