Handball SVK vor dem Derby in Pfullingen

Pfullingen mit weniger Power?

Vielleicht aber, so Schurrs vage Hoffnung, hat dieses Konglomerat an Spitzenspielern aber im Herbst ein wenig an Power eingebüßt. „Sie haben schon viel gespielt und sind in der Aufstiegsrunde vor der Saison ziemlich weit gekommen“, so der SVK-Coach, für dessen Mannschaft ein Punkt oder gar ein Sieg in der Kurt-App-Sporthalle ein wirklicher „Big Point“ wäre. „Wir sind gerade absolut im Soll, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass für Platz 5 so viele Punkte notwendig sind“, sagt Schurr. Der Tabellenstand könne sich aufgrund der knappen Abstände jederzeit verändern und der SVK zeitweise auch wieder nach unten rutschen. „Davon dürfen wir uns aber nicht irritieren lassen“, fordert der Trainer. Erklärtes Kornwestheimer Saisonziel ist, die potenzielle Abstiegszone zu vermeiden. Die beginnt bei Rang 7, alle Mannschaften dahinter machen schließlich in einer separaten Runde untereinander aus, wer am Ende runter muss. So sieht zumindest der Plan aus, wenn die Coronapandemie den Spielbetrieb nicht beeinträchtigt.