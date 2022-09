Handball SVK will im Heimspiel nachlegen

„Das ist eine Halb-Profitruppe, die sicher auch vorne mit dabei sein wollen. Sie sind der komplette Gegenpart zu uns“, sagt der SVK-Trainer. Denn während in seiner Mannschaft nur Spieler aus der Region zu finden sind, kauft Willstätt Jahr für Jahr ordentlich ein. „Sie investieren viel und haben eine unheimliche Fluktuation im Team. Auch für diese Saison haben sie sich wieder komplett neu aufgestellt“, weiß Schurr. Unter anderem habe sich der TV in Frankreich bedient und von dort drei Spieler in die Dritte Liga gelockt. „Mit dem Portugiesen André Alves haben sie zudem einen Top-Mann dazu bekommen“, so Schurr. In der vergangenen Saison war er einer der besten Torschützen der Liga und auch im ersten Saisonspiel traf er bereits sieben Mal. Ihn auf Rechtsaußen sowie im rechten Rückraum in den Griff zu bekommen, dürfte eine der Herausforderungen werden. Eine weitere, sich gegen die körperlich starken Athleten zur Wehr zu setzen.