SVK ohne Schoeneck und Kugel

Am späten Dienstagnachmittag hatte sich der SVK-Tross auf die Reise ins unterfränkische Rimpar bei Würzburg gemacht. Nicht mit an Bord waren Abwehrchef Hendrik Schoeneck (Adduktorenprobleme) und Linksaußen Fabian Kugel (beruflich verhindert). Bereits im Vorjahr hatten sich die beiden Teams in der Vorbereitung gemessen. Damals hatte der SVK in der ersten Hälfte die Führung übernommen und lange gut mitgehalten, am Ende siegten jedoch knapp die Wölfe. Die jüngste Partie in der DJK-Halle wies zwar einige Parallelen auf, doch zeigte sich ein gewisser Entwicklungsschritt bei Schurrs Schützlingen: Auch in der spannenden Schlussphase behielten die Kornwestheimer die Nerven und feierten am Ende einen echten Achtungserfolg.