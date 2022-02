Handball Ungefährdeter Heimsieg gegen Neuhausen

Verlegung wegen Corona

Das Drittligaspiel gegen den TSV Neuhausen gewann der SVK am Mittwochabend in der heimischen Osthalle klar mit 34:27 (19:10). Die Partie war nachgeholt worden, nachdem die Gäste vor dem eigentlichen Termin am vergangenen Freitag einige Coronafälle vermeldet hatten und bei den Hausherren eine Verlegung angefragt hatten. So wurde es Mittwoch – in diesem Zeitraum verpflichtete der TSV noch Kreisläufer Simon Kosak, der auch mit nach Kornwestheim reiste. Doch es wurde nicht sein Tag, sondern der des Niko Henke. Nach einer 15-minütigen Anlaufzeit, in der ihm nur eine Parade gelang, fischte der Schlussmann immer mehr Bälle heraus. So trug er einen maßgeblichen Anteil zum sechsten ungeschlagenen Heimspiel seines Teams in Serie bei.