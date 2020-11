Handball Unsicherheit beim SVK bleibt

Kornwestheim - Vieles ist noch vage, nur eines steht fest: In den 3. Handballligen wird in diesem Jahr nicht mehr gespielt. Das haben Präsidium und Vorstand des Deutschen Handballbundes (DHB) am Mittwochvormittag beschlossen. Vorangegangen war am Dienstagabend eine große Videokonferenz mit Vertretern aller 72 Drittligisten sowie des DHB. Auch dessen Vorstandsvorsitzender Mark Schober, einst Manager beim TV Kornwestheim, hatte sich online eingeklinkt. Moderiert worden war die virtuelle Zusammenkunft von DHB-Spielleiter Andreas Tiemann.