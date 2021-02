Handball Verband beendet die Handball-Saison vorzeitig

Besonders ärgerlich sei die Situation für die männliche A-Jugend, die eigentlich in der Baden-Württemberg-Oberliga hätte antreten sollen. Auch die Frauenmannschaft, die in der Verbandsliga am Start war, bleibt im Wartestand – ohne ein einziges absolviertes Spiel. „Wir haben zwar keine Abgänge bisher, aber wir sollten irgendwann unser Spiel auch wieder ausüben können“, sagt Postl, „nicht, dass der Sport so langsam weg-erodiert.“ Zwar gebe es für die ganz jungen Handballer seitens des HVW ein Online-Angebot, bei dem sie ihre sportlichen Aktivitäten während des Lockdowns teilen können. „Aber trotzdem ist im jüngeren Alter die Identifikation mit einem Verein noch nicht so groß“, so Postl, der von Vereinen weiß, die ganze Mannschaften zum Beispiel an den Fußball verloren haben. „Dort sind die Perspektiven vielleicht etwas besser, weil es eine Freiluftsportart ist.“

Es gibt aber in der Corona-Pandemie nicht nur Verlierer. „Unsere vierte Männermannschaft feiert sich als Meister, weil sie nach dem Abbruch auf Platz 1 steht“, berichtet Postl und lacht.