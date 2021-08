Handball Verband erstellt Schiri-Notfallplan

Ein „Freikaufen“ ist nicht mehr möglich

Einen ersten, mittelfristigen Ansatz liefert der HVW in seiner aktuellen Schiri-Notfallverordnung: Neben bereits existierenden Kinderhandball-Spielleitern wird nun auch der Jugendhandball-Spielleiter als Stufe 2 – zugleich Vorstufe zum Schiedsrichter-Neuling – eingeführt. Der verbindliche Einsatz der Jugendhandball-Spielleiter erfolgt ab dem Spieljahr 2023/24 in allen Bezirken. Von diesem Zeitpunkt an müssen für jede gemeldete C-Jugend-Mannschaft dann auch zwei Jugendhandball-Spielleiter vom Verein bereitgestellt werden. Ein „Freikaufen“, wie aktuell beim Schiedsrichter-Soll noch möglich, soll es laut HVW dann nicht mehr geben.