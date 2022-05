Handball Vorletzter Systemtest

Dass es mit der Teilnahme am DHB-Pokal wohl nichts mehr werden wird, weiß SVK-Trainer Alexander Schurr. Sein Handball-Drittligist steht in Quali-gruppe D zwei Spieltage vor Schluss auf Rang drei von vier Teams. Nur der Erste qualifiziert sich für den Wettbewerb in der kommenden Saison. An diesem Samstag treten die Kornwestheimer um 19.30 Uhr beim Spitzenreiter und alten Bekannten HBW Balingen-Weilstetten II an. Ebenfalls an diesem Samstagabend empfängt der Tabellenzweite SG Leutershausen das Schlusslicht HSG Rodgau Nieder-Roden.