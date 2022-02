Handball Wächst der Druck ins Unermessliche?

Schurr fürchtet mehr Egoismus

Im Gespräch mit unserer Zeitung spinnt Schurr den Faden auf einer anderen Ebene weiter. „Man darf sich nicht wundern, wenn der Egoismus in der Liga zunimmt und jeder nur an sich und an sein eigenes Überleben denkt“, so der Coach – der darauf verweist, dass der SVK dem Neuhausener Wunsch nach einer Spielverlegung nicht hätte zustimmen müssen, es aber dennoch tat. Beim TSV hatte es im Verlauf der vergangenen Woche einige Coronafälle gegeben. „Was bringt es, wenn jeder nur sein eigenes Ding durchzieht?“, fragt Schurr. Der Trainer weiß von Spielen, bei denen eine Mannschaft einer vorläufigen Absage eben nicht zugestimmt hat, da gegen einen dezimierten Gegner die Chancen besser standen.

Handballbund bleibt bei Regelung

Nachgefragt beim Deutschen Handballbund (DHB), antwortet ein Sprecher: „Der Deutsche Handballbund steht mit den Vereinen im regelmäßigen Austausch, dies im Saisonverlauf vor allem über die spielleitenden Stellen.“ Es gebe natürlich auch immer wieder Diskussionspunkte zu diversen Themen, aber mit Blick auf die Abstiegsregelung in der 3. Liga sei beim Verband keine besondere oder intensivere Diskussionsgrundlage bekannt. „Die Abstiegsregelung in der Spielzeit 2021/22 fußt auf den Rahmenbedingungen der Pandemie und verfolgt die Zielsetzung, in zwei Spielzeiten und zum Start der Saison 2023/2024 wieder auf die maximale Anzahl an Mannschaften – 64 Teams bei den Männern, 48 bei den Frauen – zu kommen.“ Dies sei allen Vereinen seit Saisonstart bekannt und logisch begründet.

So bleibt Alexander Schurr nichts anderes übrig, als bei den Fans seines Teams um Unterstützung zu bitten. Am Freitag, 4. März, spielt seine Mannschaft beim TV Willstätt. Dort wird sich wohl die Frage des Klassenverbleibs vorentscheiden, das Team aus der Ortenau ist aktuell Siebter. Nun ist es nicht eben der nächste Weg nach Südbaden. „Aber wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von Euch mit dabei wären, wir brauchen Euch!“, flehte er zum Abschluss des Trainergesprächs.