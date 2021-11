Handball Wer darf in Zukunft in die Halle?

Kornwestheim - Die Schwelle zur Corona-Warnstufe ist in Baden-Württemberg am Dienstag überschritten worden. Das heißt: An zwei aufeinanderfolgenden Werktagen werden im Bundesland mehr als 250 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Und die Zahlen steigen weiter, die Regeln ändern sich – auch in einigen Bereichen des Sportgeschehens, speziell in Innenräumen. Reichte in der sogenannten Basisstufe noch die normale 3-G-Regelung etwa für die Sporthallen, kommt seit Mittwoch – und Stand Donnerstagnachmittag – nun mindestens die 3-G-Plus-Regel zum Tragen: Statt eines Antigen-Schnelltests benötigen ungeimpfte Personen nun einen negativen PCR-Test. Einige Verantwortliche haben die Vorgaben aber bereits verschärft.