Kornwestheim - Das Spiel in der Hinrunde hat man beim SV Kornwestheim in guter Erinnerung. 37:29 hieß es am Ende gegen den in der Handball-Drittligastaffel G hoch gehandelten HC Oppenweiler/Backnang. Mit einem solchen Ergebnis könnte das Team von Coach Alexander Schurr auch jetzt gut leben. Es wäre die Fortsetzung des starken Starts ins neue Jahr, in dem es bislang einen 35:32-Erfolg bei HBW Balingen-Weilstetten II sowie einen klaren 35:28-Heimsieg gegen die TSG Söflingen gab.