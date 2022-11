«hart aber fair»-Abschied Frank Plasberg lässt sich auf die Langeweile ein

Dass er bei "hart aber fair" weiterhin Einfluss nehmen könnte, verneint Plasberg. Zwar werde die Sendung weiterhin von der Produktionsfirma produziert, von der er einer der Geschäftsführer sei. Aber "aktiv" werde er nichts mehr damit zu tun haben. Er sei nun Zuschauer. Oder wie Plasberg versichert: "Ich werde nicht wie der alternde Schraubenfabrikant sein, der noch spätabends durch die Gänge schleicht und schaut, ob die Toleranzmaße passen."

Die meisten Auftritte hatte Norbert Röttgen

Wie sich "hart aber fair" entwickeln wird, wird daher erst klar sein, wenn der jüngere Klamroth übernommen hat. Vor allem in ihren ersten Jahren war die Sendung stilbildend - vom berühmten Faktencheck bis zur verspielten Schlussrunde. Von 2001 an lief sie im WDR, von 2007 an in der ARD. Die Liste der Gäste mit den meisten Auftritten führt Norbert Röttgen an, gefolgt von Karl Lauterbach und Bärbel Höhn. Erst auf Platz vier folgt - etwas überraschend - Talkshow-Tanker Wolfgang Bosbach. Plasberg hat die Zahlen mal rausgesucht.

Er macht keinen Hehl daraus, dass es ihm gefallen hätte, auch mal am Sonntagabend in der ARD zu senden - dort, wo momentan Anne Will zu sehen ist oder früher Günther Jauch. "Natürlich hätte ich es gerne auch mal bequem gehabt", sagt er. Am Sonntag - dem "Tatort"-Tag - habe man in der ARD schon mal zehn Millionen Zuschauer im Vorlauf. Vor dem "hart aber fair"-Sendeplatz am Montagabend laufe dagegen sehr viel Unterschiedliches. Manchmal habe man darauf aufbauen können, bisweilen nicht. "Manchmal lief da eine Naturdoku über balzende Eichhörnchen", sagt Plasberg.

In seiner letzten Sendung soll das Thema "Ab in die Wüste – wer freut sich auf die WM in Katar?" sein. Plasberg sagt, dass er noch gar nicht wisse, was er zum Schluss sagen werde - er schreibe nichts auf. In den letzten Minuten soll es aber wohl eine Überraschung geben. "Mir wurde gesagt: Warte ab, was dann passiert", berichtet er. Es ist die Haltung, die für ihn jetzt in vielen Lebenslagen gilt.