Haushalt DGB-Chefin: Etatentwurf "wie der Traum vom Perpetuum mobile"

Berlin - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hält den von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgelegten Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 für realitätsfern. "Diese Finanzplanung ist ähnlich realistisch wie der Traum vom Perpetuum mobile", sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes der "Bild am Sonntag". Das Land sei mitten in einer Krise, die drohe, in eine Rezession zu führen. In einer Rezession spare man nicht. Vielmehr müsse der Staat investieren und die Sozialsysteme sichern.