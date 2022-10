Heimspiel-Serie Austausch und Teilhabe fördern

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Kornwestheim Franz Nagler feiert Priesterjubiläum Seit 40 Jahren verbreitet der katholische Pfarrer das Wort Gottes.

Die „Messen-on-demand“, die zunächst auf großen Bildschirmen in den Heimen abgespielt wurden, kamen an. Seit dem betreut Paflitschek für St. Martinus den Youtube-Kanal sowie ein Instagram-Konto. Über die Zeit änderten sich die Inhalte: „Die Leute durften langsam wieder in die Kirchen. Wir überlegten, wie wir die Sozialen Medien noch nutzen können.“ So konzipierte Paflitschek die Kurznachrichten, aber filmte auch anderes, etwa die Sternsinger und eine Orgelführung. In der berichtet Kantor Peter Döser über die 2600 Pfeifen des Instruments, die drei Organistinnen und der Organist werden interviewt. Auf dem Kanal abrufbar sind auch Konzerte im Café M, Videogrüße aus Argentinien und Vietnam wie auch eine Podiumsdiskussion zum Thema „Fundamente, Krisen und Herausforderungen der Kirche“ – mit Padre Sergio aus Argentinien und Schwester Lan aus Vietnam zu Gast. Die Zusammenarbeit mit der Pattonviller Heilig-Geist-Kirche und dem ökumenischen Thomashaus ist auch Thema.