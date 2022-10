Heimspiel-Serie Die Begleiterin auf dem letzten Weg

Das Herz ist bei diesem Dienst wichtiger als der Kopf

Ein Zeitungsartikel von Claudia Ebert, ehemalige Katholische Gemeindereferentin und Gründerin des Begegnungscafés am Friedhof Kornwestheim, habe sie inspiriert. Auch in diesem „Offenen Café für Menschen mit Verlusterfahrung“ ist Beate Muny als Trauerbegleiterin einmal im Monat tätig. Sie erzählt, wie sie in 100 Stunden „abends und am Wochenende“ sowie in Praktika lernte, schwer kranke und sterbende Menschen sowie An- und Zugehörige zu begleiten. „Ich hatte einige Zeit davor meine Eltern kurz hintereinander verloren – Sterbebegleitung ist mir eine Herzensangelegenheit: ein Dienst, der weniger mit dem Kopf als mit dem Herzen getan wird.“