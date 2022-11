Heimspiel-Serie Die Kultur des Verbinden

„Do Mi So . . .“, hallen die berühmten Silben durchs Foyer. In einem Raum singt sich eine weibliche Stimme ein. Entfernt sind Geigenklänge auszumachen. Und irgendwo Percussion. Das Haus der Musik in Kornwestheim macht seinem Namen alle Ehre. Beheimatet sind hier die Musikschule und die Städtischen Orchester, sowie andere ortsansässige Vereine. „Das Haus der Musik ist gewissermaßen unser ‚Wohnzimmer’“, sagt Oliver Hicking, Erster Vorsitzender des Stadtausschusses für Sport und Kultur Kornwestheim. Sein Amt übernahm der 49-Jährige in herausfordernden Zeiten – 2020 während der ersten Coronawelle. Und schaffte es prompt nach kurzer Zeit, dass die Chöre im Sommer wieder proben konnten – und zwar im im Rathausfoyer. „Die Sängerinnen und Sänger konnten da mehr Abstand halten“, erläutert er: „Das Verhältnis mit der Stadt ist konstruktiv, der Draht gut.“