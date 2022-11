Heimspiel-Serie Erzählungen von den Zeichen der Zeit

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Kornwestheim Stadtgeschichte: 51 Rollen voller Musik und ein Skelett Exponate von großem historischem Wert sind nun weitergegeben worden.

Die Exponate können bei Führungen in der Kantstraße 10 auch erlebt werden: Hier werden sie nicht weggeschlossen, sondern offen gelagert. „Man kommt besser ran, sieht den Zustand und was zu tun ist“, erläutert Bettray. Keinesfalls dürfe „überrestauriert“ werden. „Gebrauchsspuren gehören dazu. Man muss sich in jedes Objekt einfühlen, schauen, was nötig ist, damit es den Bedürfnissen gemäß gut erhalten werden kann.“ Ihre Lieblinge? „Viele! Aber vor allem sind mir Möbel ans Herz gewachsen, ich mag etwa den Tulipchair.“ Der Tulpenstuhl von 1973 wird auch in der Schau präsentiert – mit einem Gemälde von Max Ackermann.