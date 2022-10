„All das geht nur dank vieler Mistreiterinnen und Mitstreiter“, so Michael Uhse. Vorstand, Abteilungsleiter, Sportdirektor, Platzwart, Übungsleiter und -leiterinnen und andere mehr: „Qualität zählt!“ So unterstützt der SV Pattonville die Fortbildung und Lizenzierung der Trainierenden beim Fußballverband. Uhse fordert, die Sportförderung anders aufzustellen, das Hauptamt mehr zu unterstützten. Sport und Engagement im Verein? Das heiße, fürs Leben lernen! „Fair Play, Soziale Kompetenz, man knüpft Kontakte, tauscht sich aus und nicht zuletzt ist es Beteiligung an Prozessen und Identifikation mit dem Ort, in dem man lebt.“ Um das zu stärken organisiert Uhse auch mal ein Demokratie-Frühstück für Nachwuchsfußballer mit.