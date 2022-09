Heimspiel-Serie Kinder stecken voller Ideen

Man kommt nicht daran vorbei: Das mintfarbene Haus fällt auf. Der Künstler Michael Bischof ließ ihm diese Hülle angedeihen, als er es feinfühlig sanierte. 2018 kaufte der Grafiker und Illustrator den Bau von der Stadt Kornwestheim, zog mit seiner Familie ein – und pflegt den Nachlass des Vorbesitzers Gerhard Hämmerle. Der 2001 verstorbene Arzt, Kommunalpolitiker sowie Kunstmäzen und seine Frau wollten Kindern in Not helfen. In seinem letzten Willen verfügte er, das Eckhaus in der Friedrichstraße möge für Vorträge, Kurse oder Ausstellungen genutzt werden – sonst ginge es an die SOS-Kinderdörfer.