Heimspiel-Serie Sport vereint die Menschen

Ihr Lachen steckt an: Wer auf Natja Stockhause im Kornwestheimer Stadion trifft, der spürt, wie motivierend ihre Fröhlichkeit und Offenheit sind. Sie trainiert hier wöchentlich eine Sportgruppe, in der Kinder und Jugendliche mit und ohne geistige Beeinträchtigung gemeinsam Leichtathletik machen können und an Wettbewerben teilnehmen. 2014 hat sie diese mit dem SV Salamander Kornwestheim initiiert – und der Zulauf ist enorm. Derzeit trainieren dort 30 Menschen mit Down-Syndrom zwischen zehn und 26 Jahren – von Stockhause und fünf anderen Trainerinnen und Trainern angeleitet. „Wir könnten aber noch mehr aufnehmen, das Interesse ist riesig“, erzählt Stockhause. Aus der ganzen Region kämen Teilnehmer.