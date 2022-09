Heimspiel-Serie Vergangenes bewahren, damit es nicht vergessen wird

Historische Fotos sind Robert Müllers Leidenschaft. Der pensionierte Polizist sammelt sie, scannt sie und stellt sie auf seine Facebook-Gruppe „Alte Bilder und Geschichten aus Kornwestheim“. Dort sind mittlerweile weit mehr als 4000 Fotos – und beileibe nicht nur von Adeligen oder „Großkopfeten“. Dort finden sich auch Bilder eines Schülerlotsen der 1960er-Jahre, eine marschierende Kindergartengruppe aus den 1930ern mit Hakenkreuzfahne, auch Unfälle, etwa ein derangierter Zug, sowie das ehemalige Kult-Kino Koralle im Jahr 1958, als der Film „Die schöne Müllerin“ lief. „Das Kulturzentrum K. steht heute an dieser Stelle“, so Müller. Den Kornwestheimer interessieren die Historie, Gebäude und Menschen seiner Heimatstadt. „Mir ist wichtig, dass Vergangenes nicht in Vergessenheit gerät, sondern lebendig bleibt.“ So könne man lernen, erfahren, nachvollziehen, was war und was wurde. „Fotos sind ein wahrer Schatz, sie bergen einen Reichtum an Informationen, an Geschichten!“