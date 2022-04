München - Schauspielerin Felicitas Woll ("Berlin, Berlin") hält Verschwiegenheit für sehr wichtig. "Einfach nicht so viel quatschen", sagte die 42-Jährige am Montagabend in München bei der Premiere der Serie "Herzogpark", die am 3. Mai bei RTL+ startet. "Wenn du ein Geheimnis hast, behalt's für dich."