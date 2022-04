Parteien Taumelnde Linke sucht nach Wegen aus der Krise

"Mutmaßliche Grenzüberschreitungen" in Hessen

Der "Spiegel" hatte vergangene Woche über "mutmaßliche Grenzüberschreitungen und "Machtmissbrauch" im hessischen Landesverband der Linken berichtet. So soll etwa ein "einflussreiches Mitglied der Wiesbadener Linkspartei" im hessischen Landtag Fotos und Videos einer minderjährigen Frau in sexuellen Posen aufgenommen haben. Sie habe den Politiker später wegen Nötigung und Beleidigung angezeigt. Zur Zeit der Vorfälle sei die jetzige Bundesvorsitzende Janine Wissler Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen gewesen. Die mit der Linken verbundene Jugendorganisation Linksjugend Solid berichtete auch von Verdachtsfällen über Hessen hinaus.