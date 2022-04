Hey Hey Rise Up Pink Floyd: Solidaritätssong für die Ukraine

Nach Angaben der Band ist es das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass die Musiker sich trafen, um einen neuen Song aufzunehmen. In das Stück "Hey Hey Rise Up" ist Gesang des ukrainischen Sängers Andrij Chlywnjuk der Band Boombox eingeflossen, der sich den Angaben nach derzeit in Kiew von einer Granatsplitterverletzung erholt.