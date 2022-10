Hilfe Mehr als 30 Migranten im Mittelmeer gerettet

Unterdessen erwartete die Organisation Ärzte ohne Grenzen ihr Schiff "Geo Barents" mit fast 300 geretteten Bootsmigranten am Samstag in der süditalienischen Stadt Tarent (Taranto) in Apulien, wie sie auf Twitter schrieb. Die italienischen Behörden hatten dem Rettungsschiff die Stadt am Freitag als sicheren Hafen zugewiesen, wo die Menschen von Bord gehen können.