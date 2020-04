Hilfsangebote im Kreis Mentale Unterstützung in der Corona-Krise

Corona-Hotline wird ausgeweitet

Seit Tagen stehen die Telefone im Landratsamt nicht mehr still. Der Informationsbedarf der Menschen im Kreis Ludwigsburg ist groß. Deshalb ist die extra eingerichtete Corona-Hotline des Landratsamtes nun länger geschaltet. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts beantworten unter der Telefonnummer 0 71 41 / 14 46 94 00 Fragen rund um die Pandemie. Sie sind von diesem Mittwoch, 1. April, an von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Über diese Nummer werden von nun an auch Termine für die Teststelle vergeben.

Die Pressestelle weißt darauf hin, dass sich viele Informationen zum Thema auf der Internetseite des Landratsamts finden (www.landkreis-ludwigsburg.de/de/gesundheit-veterinaerwesen/gesundheit/informationen-zum-coronavirus). Sie bittet darum, sich vor einem Anruf erst dort zu informieren.

Arztpraxen eröffnen Fieberambulanz

Die Ärzteschaft des Landkreises hat unterdessen eine zentrale Fieberambulanz eingerichtet, die sich ausschließlich um Corona-Patienten kümmert. Damit will die Ärzteschaft vermeiden, dass niedergelassene Ärzte ihre Praxen im Zuge der Virusausbreitung schließen müssen. Wo sich die Ambulanz befindet, erfahren Patienten von ihren Hausärzten. Bei ihnen sollen sie sich bei Symptomen wie Husten, Atemnot, Fieber zunächst telefonisch melden. Das Infektionsrisiko medizinischer Fachkräfte ist hoch, auch im Landkreis Ludwigsburg gibt es bereits Infizierte – der Vorsitzenden der Ärzteschaft, Carola Maitra, zufolge sind bislang aber nur wenige Praxen betroffen. Ein Problem sei der Mangel an adäquater Schutzkleidung.

Ludwigsburg verlängert Notbetrieb

Die Stadt Ludwigsburg hat derweil entschieden, den Notbetrieb der Verwaltung bis einschließlich Freitag, 17. April, zu verlängern. Bis dahin beschränken sich die Angebote des Rathauses auf das Notwendigste. Ursprünglich war der Notbetrieb bis Freitag, 3. April, vorgesehen gewesen. Die Bürgerbüros in der Innenstadt, in Neckarweihingen und Poppenweiler bleiben telefonisch unter 0 71 41/9 10 30 15, 9 10 44 10, 9 10 44 11 und per Mail an buergerbuero@ludwigsburg.de erreichbar.

Banken vernetzen Händler

Kürzlich vereinbarten die Volksbanken im Kreis und die Kreissparkasse Ludwigsburg, dass ihre Kunden gegenseitig bei allen Automaten kostenlos Geld abheben dürfen. Jetzt haben die Kreditinstitute eine zweite gemeinsame Initiative gestartet: Auf der Internetseite www.wir-bestellen-hier.de können sich Kunden der Banken, die als regionale Einzelhändler, Dienstleister oder Hersteller aktiv sind, präsentieren und auf Onlineshops oder Abhol- oder Lieferservices hinweisen.

DRK bewirbt Mittagessen auf Rädern

Der Ludwigsburger Kreisverband des Roten Kreuzes weist angesichts der Corona-Pandemie auf seinen Lieferservice „Essen auf Rädern“ hin. Das Angebot richte sich insbesondere an ältere und gefährdete Menschen. Das DRK wirbt mit saisonalen Zutaten. Kunden können fünf bis sieben Gerichte wählen, die einmal pro Woche tiefgekühlt geliefert werden. Das Essen müssen sie dann nur noch im Wasserbad, in der Mikrowelle oder im Backofen zubereiten. Der Menüservice ist telefonisch, Tel. 0 71 41 / 12 02 22 oder per E-Mail erreichbar: rieker@drk-ludwigsburg.de