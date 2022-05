Himalaya Alle 22 Toten aus abgestürztem Flugzeug in Nepal geborgen

Die Leichen sollten demnach von der Unglücksstelle auf mehr als 4000 Metern im Vorgebirge des Himalayas in die Hauptstadt Kathmandu gebracht werden, sobald sich das Wetter bessere. Die Leichen sollten identifiziert und anschließend an die Angehörigen übergeben werden. Neben zwei Deutschen aus Hessen waren auch 16 Nepalesen und vier Inder an Bord. Nach Polizeiangaben hätten die Bergungsarbeiten wegen schlechten Wetters länger als erwartet gedauert.