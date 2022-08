Offenbach (dpa) - Das Hoch "Oscar" sorgt in den kommenden Tagen weiterhin für Sonne, hohe Temperaturen - und Trockenheit. Zum "Leidwesen der Natur" würden Regenwolken ferngehalten, sagte der Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach.