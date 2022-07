Hochwasser Mädchen aus der Flut gerettet - Ehrung für Dustin Raatz

"Die Nacht, in der das Hochwasser nach Nordrhein-Westfalen kam, war ein Einschnitt in der Geschichte unseres Landes", sagte Wüst. Mitten in dieser Katastrophe seien viele Menschen über sich hinausgewachsen, um andere zu retten. Vor allem der 36 Jahre alte Kranfahrer Raatz sei ein "Vorbild für uns alle", betonte der NRW-Regierungschef. Am Mittag erhielt der frühere Soldat in einer Feierstunde in Hagen die Rettungsmedaille des Landes für seinen mutigen Einsatz.