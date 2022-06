Hollywood Amber Heard: Habe keine bösen Gefühle gegen Johnny Depp

Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die Ex-Eheleute häusliche Gewalt vorwarfen, hatte sich die Jury vor zwei Wochen größtenteils auf die Seite von Depp gestellt - aber auch Heard in einigen Punkten recht gegeben. Die Schauspielerin muss dem Urteil zufolge über acht Millionen Dollar Schadenersatz an Depp zahlen.