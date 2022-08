Penn, der zuletzt in der Polit-Serie "Gaslit" mitspielte, drehte als Regisseur Filme wie "Into the Wild" (2007) und "Flag Day". Bei "Killers & Diplomats" ist er nun als Produzent an Bord. Penn plant auch einen Dokumentarfilm über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dort traf er in den vergangenen Monaten mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen.