Los Angeles - Hollywood-Star Jane Fonda (84) ist an Krebs erkrankt. Das teilte die Schauspielerin via Instagram mit. Bei ihr sei ein sogenanntes Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden, sie habe mit Chemotherapie begonnen, schrieb die zweifache Oscar-Preisträgerin ("Klute", "Coming Home") in dem sozialen Netzwerk.