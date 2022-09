Holocaust Zeitzeugen: Holocaust-Überlebende mit Lapid in Berlin

Trister wurde in der Ukraine geboren und ist eine von fünf Holocaust-Überlebenden, die den Regierungschef nach Berlin begleitet haben. Auch Abraham Roth ist dabei. Er wuchs in den Niederlanden auf und war mit Anne Frank in einer Klasse. Fast seine ganze Familie kam im Holocaust ums Leben. Neben Trister und Roth begleiteten Lapid auch die Schoah-Überlebenden Zvi Gill, Israel Milah und Pnina Katzir. In ganz Europa wurden während des Holocausts etwa sechs Millionen Juden ermordet.