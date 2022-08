Holy Fvck Demi Lovato schenkt sich Punkpop-Album zum Dreißigsten

Anfang August verkündete Lovato dann in einem Podcast, sich "in letzter Zeit" wieder "femininer" gefühlt zu haben. Auf Instagram führt der Popstar als Pronomen nun "they/them/she/her" an. "Wenn es um mein Geschlecht, meine Sexualität, meine Musik, meine Kreativität geht, will ich mich nicht festlegen."

Geboren wurde Lovato 1992 in Albuquerque/New Mexico und wuchs im texanischen Dallas auf. Die Eltern trennten sich früh. Lovato nahm Schauspielunterricht und bekam schon als Teenager erste Rollen. Als einer der Stars des Disney-Senders wurde Lovato berühmt, begann sich aber bald auf Musik zu konzentrieren. Das zweite Album "Here We Go Again" schaffte es 2009 an die Spitze der US-Charts, zudem wurde Lovato für mehrere Auszeichnungen nominiert.

Mit "Holy Fvck" wolle Lovato nun Wandelbarkeit zeigen, heißt es von der Plattenfirma. Vor allem aber sei das Album für die Fans, die "Lovatics": "Für all meine Lovatics, die von Anfang an mit mir rocken, und für all diejenigen, die neu dabei sind - danke euch", sagt der US-Musikstar. "Dieses Album ist für euch."