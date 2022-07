Der 1933 in New York geborene Rafelson hatte auch als Autor, Produzent und Musiker gearbeitet und gehörte zu den sogenannten "New Hollywood"-Regisseuren, die ab den 1960er Jahren die Filmindustrie wiederbelebten. Zu den erfolgreichsten Filmen von Rafelson gehören "Five Easy Pieces - Ein Mann sucht sich selbst", "Mister Universum" und "Wenn der Postmann zweimal klingelt".