Weitere Strategie der IFA unklar

Die weitere Strategie der Messe, die erstmals 1924 in Berlin veranstaltet wurde, ist allerdings unklar. Bislang wird die IFA gemeinsam von dem Branchenverband gfu und der Messegesellschaft Berlin veranstaltet. Der Vertrag zwischen der gfu, die die Namensrechte an der IFA hält, läuft aber 2023 aus. Medienberichten zufolge will die gfu zusammen mit dem Eventkonzern Clarion die IFA weiterentwickeln. In diesem Szenario würde die Berliner Messe nur noch als Vermieter des Geländes auftreten. Im Extremfall würde die IFA zum hundertjährigen Jubiläum nicht mehr unter dem Berliner Funkturm, sondern in einer anderen Stadt stattfinden.