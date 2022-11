Indonesien Noch immer Dutzende Vermisste nach Erdbeben auf Java

Indonesiens Präsident Joko Widodo reiste am Donnerstag erneut ins Katastrophengebiet und machte sich an einem eingestürzten Kindergarten ein Bild von der Lage. "Die Bergung der Opfer muss Priorität haben", betonte er. "Mir wurde gesagt, dass 30 Menschen allein in diesem Gebiet hier noch vermisst werden."