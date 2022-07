Inflation Energie und Lebensmittel: Sorge wegen steigender Preise

Deutlich teurer geworden sind zuletzt auch Lebensmittel, im Juni stiegen die Preise dafür laut Statistischem Bundesamt um 12,7 Prozent. Diese Entwicklung dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen: Wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo am Freitag auf Basis einer Umfrage mitteilte, will fast jeder Händler für Nahrungs- und Genussmittel seine Preise erhöhen.