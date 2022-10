Innere Sicherheit Faeser will mit Westbalkan irreguläre Migration eindämmen

Westliche Balkanländer bei Rückführung unterstützen

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sagte, in diesem Jahr habe es über die westliche Balkanroute dreimal so viele Ankünfte und Versuche gegeben, in die EU zu gelangen, wie in den Jahren zuvor. "Wir müssen und können in diesem Bereich wirklich mehr tun, und es ist sehr eng mit der Bekämpfung des organisierten Verbrechens verknüpft", sagte Johansson. Außerdem sollen die westlichen Balkanländer bei der Rückführung von Drittstaatsangehörigen in ihre Herkunftsländer stärker unterstützt werden.