Innovation Frau aus Uganda entwickelt Mückencreme aus saurer Milch

14 Millionen Ugander erkranken an Malaria

Gleichzeitig erkranken nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO jedes Jahr etwa 14 Millionen Ugander an Malaria. In dem Land mit 46 Millionen Einwohnern ist Malaria die häufigste Todesursache; Zehntausende landen jedes Jahr wegen der Tropenkrankheit im Krankenhaus. Kisaakye weiß das aus eigener Erfahrung. Ihr damals einjähriger Bruder Jeremiah starb 2007 an Malaria. Auch sie selbst litt oft an der Krankheit und musste mehrmals ins Krankenhaus.