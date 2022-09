Berlin - Bauministerin Klara Geywitz will mehr barrierefreie Wohnungen in Deutschland schaffen. "Noch zu viele Menschen in Deutschland, die mit einer Behinderung leben, müssen sich in ihrem eigenen Zuhause aufgrund physischer Barrieren einschränken oder finden nur unter enormen Anstrengungen eine neue Wohnung", sagte die SPD-Politikerin bei einem Besuch eines Wohnkomplexes am Montag in Berlin.