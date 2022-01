Biathlon Weltcup in Oberhof mit Hürden - Kirchner bleibt Optimist

In der Vorsaison hatte die 27 Jahre alte Preuß Laufen und Schießen noch am besten vereint, war so Dritte im Gesamtweltcup geworden. Nachdem die Bayerin im Dezember in Frankreich umgeknickt war, ist sie beim ersten von zwei Heimspielen noch nicht wieder in fit. Ob die Ex-Weltmeisterin in der kommenden Woche in Ruhpolding starten kann, blieb zunächst offen. Die Situation sei "sehr, sehr ärgerlich und unglücklich", sagte Kirchner, ließ sich aber auch davon nicht stressen: "Es ist genügend Zeit, um mit entsprechendem Training bis Peking zurückzukommen. Man muss immer optimistisch bleiben."

