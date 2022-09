Kostenlose Spiele als Daten-Falle?

Konkret geht es bei den angemahnten Verstößen bei Facebook darum, dass im "App-Zentrum" der Plattform kostenlose Spiele von Drittanbietern präsentiert würden, bei denen Nutzerinnen und Nutzer zumindest in der Version von 2012 mit einem Klick auf "Sofort spielen" automatisch der Übermittlung verschiedener Daten an den Spielebetreiber zugestimmt hätten. Bei einem Spiel endeten die entsprechenden Hinweise mit dem Satz: "Diese Anwendung darf Statusmeldungen, Fotos und mehr in deinem Namen posten." Land- und Kammergericht Berlin hatten den Verbraucherschützern Recht gegeben.