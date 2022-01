Internet Ukraine meldet Hackerangriff auf Regierungsseiten

Zur Frage, ob es schon Erkenntnisse über die Hintergründe gebe, sagte der Spanier, man könne sich denken, wer dahinterstecke. Er werde aber nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, solange er keine Beweise habe. Russland erwähnte er namentlich nicht. Schwedens Außenministerin Ann Linde sagte, die EU müsse Russland deutlich machen, dass im Fall von Attacken auf die Ukraine eine harte Reaktion zu erwarten sei.

Deutschland bot der Regierung in Kiew Hilfe an. Als enger Partner sei die Bundesregierung bereit, das Land in einer solchen "schweren Cyberkrise" zu unterstützen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Derzeit werde geprüft, wie dies aussehen könne. Dazu habe es auch am Rande des Treffens der EU-Außenminister im französischen Brest einen Gedankenaustausch gegeben.