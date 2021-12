Internet Umfrage: Mehr Nutzer von Internet-Kriminalität betroffen

Besonders stark wuchs dem Bitkom zufolge die Betroffenheit durch verbale Angriffe und extremistische Aussagen. So gaben 21 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer an, in den vergangenen 12 Monaten verbal schwer attackiert worden zu sein. In der Vorjahresumfrage lag dieser Wert noch bei 13 Prozent. Auch berichteten 14 Prozent von Konfrontationen mit extremistischen Inhalten – das waren siebenmal mehr als ein Jahr zuvor.