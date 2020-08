Interview „Transparent machen, wo das Geld landet“

Andere Parlamente und Gremien – darunter übrigens auch der Gemeinderat von Kornwestheim mit seinen Ausschüssen – setzen und setzten auf Videokonferenzen und andere Online-Lösungen. . .

. . .damit arbeiten wir im Europäischen Parlament natürlich auch. Aber auch das birgt Schwierigkeiten. Es gibt keine Online-Tools am Markt, die 24 Amtssprachen, die parallel übersetzt werden müssen, abbilden können. Es gab Mischsitzungen, bei denen einige Parlamentarier im Sitzungssaal präsent waren, andere, teilweise bis zu 200, zugeschaltet wurden. Das Problem: Online konnten sie nicht das Wort ergreifen. Auch das Abstimmen ist schwierig, man muss ja sicherstellen, dass der jeweilige Abgeordnete online abstimmt und nicht irgendjemand anderes.

In Kornwestheim gab es nach den Videokonferenzen zu den Ausschusssitzungen noch einen „Umlaufzettel“, auf dem die Stadträte noch mal eintragen mussten, wie sie votiert haben – auch um der Gemeindeordnung Genüge zu tun.

Ähnlich, aber natürlich in viel größerem und komplexeren Rahmen, haben wir das in Brüssel auch gelöst. Es wurden Links verschickt und Abstimmungsbögen. Diese mussten die Parlamentarier ausdrucken, „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ ankreuzen, sie unterschreiben, einscannen und zurücksenden. Technisch war das anspruchsvoll. Und auch rechtlich und sicherheitsorganisatorisch, denn manche Abstimmungen – etwa in Angelegenheiten des Rechnungshofes – sind ja geheim zu vollziehen.

Wie sind Sie in Brüssel mit dieser schwierigen Situation umgegangen?

Zunächst: Andere Parlamente haben uns nach Lösungen und Anregungen gefragt, wir haben es also wohl nicht so schlecht gemacht. Wir haben die bestehende Geschäftsordnung soweit gedehnt, wie es rechtlich möglich war. Vor allem bauen wir aber für die Zukunft vor.

Sie meinen nicht nur die nahe Corona-Zukunft?

Ich meine insgesamt die Frage, wie wir als Parlament mit Krisen umgehen, was passiert, wenn Abgeordnete nicht oder teilweise nicht persönlich zusammenkommen können. Das sollte natürlich die Ausnahme bleiben, aber wir müssen hier gewappnet sein. Es gibt eine parlamentarische Arbeitsgruppe, der ich auch vorsitze, die sich schon seit zwei Jahren mit dieser Frage beschäftigt, wie die Geschäftsordnung entsprechend angepasst und flexibler gestaltet werden kann. Bei unserer nächsten vollen Präsenzsitzung des EU-Parlaments im Oktober soll darüber entschieden werden, sie zu ändern. Es sind ja neben einer Pandemie auch weitere Schocks und Krisen denkbar. Ein Beispiel: Ein Vulkanausbruch, wie wir ihn 2016 auf Island hatten, in dessen Folge der Flugverkehr eingeschränkt ist. Oder ein Cyberangriff. Wir müssen die Arbeit des Parlaments auch in solchen Fällen sicherstellen und dafür neben den technischen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, die Kommunikation und rechtssichere Abstimmungen über das Internet möglich machen. Das tun wir über die neue Geschäftsordnung. Ausfransen soll das Parlament aber nicht, es geht um Ausnahmesituationen, nicht um die Fernteilnahme von Abgeordneten, weil das bequemer ist.

Waren die Gespräche um die neue Geschäftsordnung schwierig?

Wir konnten viele Fraktionen mitnehmen, breite Mehrheiten schaffen. Sogar die Populisten haben in der Arbeitsgruppe keine Spielchen gespielt, fast jeder hat die Bedeutung der Aufgabe begriffen, die Handlungsfähigkeit des Parlamentarismus sicherzustellen.

Wie hat die Corona-Pandemie aus Ihrer Sicht den europäischen Gedanken beeinflusst?

Es war für uns alle eine neue Krise, inklusive entsprechender Lernkurven. Es gab, auch in Deutschland, zunächst den Reflex, alles zusammenzuhalten – einschließlich Masken, die andere bestellt haben. Aber mittlerweile hat sich meiner Meinung nach die Erkenntnis durchgesetzt, dass es auch in einer solche Situation eher mehr Europa braucht als weniger. Es ist nicht zielführend, wenn jeder macht, was er will, zumal dann, wenn die anderen Länder nicht einmal informiert werden. Wenn beispielsweise ein Hotspot in Grenznähe entsteht – dann ist es wichtig, mit dem Nachbarland gut zu kommunizieren. Man darf nicht in unkreativen Kategorien wie Grenzen denken. Man kann auch Bestellungen von Schutzmaterial länderübergreifend angehen, gemeinsame Forschung ist wichtig. Wir sollten die Lehre ziehen: Don’t waste a good crisis. Aus der Krise lernen eben.

Was halten Sie von dem Corona-Hilfspaket, dass auf dem EU-Gipfel geschnürt wurde – und dem das EU-Parlament, wo es umstritten ist, noch zustimmen muss?

Meine Position hier ist sehr komplex. Ich war perplex, dass das Paket so schnell fertig wurde. Darüber hinaus darf man aber nicht vergessen – es geht um zusätzliche 750 Milliarden Euro für sieben Jahre. Das ist für ganz Europa weniger Geld, als einzelne Mitgliedsländer eigenständig in die Hand nehmen.

Also stimmen Sie zu?

Ich bin der Auffassung, dass man finanziell etwas tun muss, ich kann noch nicht vermessen, wie groß mein Ärger über Details sein muss, um dem Paket im Ganzen meine Hand zu verweigern. Wir sollten jedenfalls aus der Diskussion raus, eine Schuldenunion zu sein. Helfen muss man. Wir dürfen aber auch nicht den Eindruck erwecken, einfach frisches Geld für alte Probleme zu geben. Etwas Demut täte uns darüber hinaus nicht schlecht: Bergamo, das hätte uns auch in Deutschland passieren können. Es hätte ja auch zu einem Ausbruch nach dem letzten VfB-Spiel vor voller Kulisse kommen können. Wir hatten einfach auch ein wenig Dusel. Bei der Verwendung des Geldes würde ich mir etwas mehr Kreativität wünschen. Es würde allen nützen, mehr Geld in europäische Forschung zu stecken oder Grenzbeamte aus dem EU-Haushalt zu finanzieren, sodass die entsprechenden Grenzländer entlastet würden. Das sind dann auch Narrative, die die Bürger leichter verstehen, bei denen es transparent wird, wo das Geld am Ende landet.

Braucht eine wirtschaftsstarke Region wie die unsere in Corona-Zeiten Hilfen mehr oder weniger dringend als andere europäische Regionen?

Wir können uns in Deutschland und Württemberg einiges leisten, zumal wir über Jahre hinaus verantwortlich gewirtschaftet haben. Das hilft sehr. Wir müssen unsere Ressourcen aber auch verwenden, um anderen zu helfen. Auch aus Eigeninteresse: Unsere Wirtschaft, exportfokussiert wie sie gerade in der Region Stuttgart ist, hat nichts davon, wieder hochzukommen, wenn unsere Kundschaft nicht wirtschaftlich überlebt. Und die sitzt oft im europäischen Ausland. Ich werbe also nicht nur aus purem Altruismus dafür, Nachbarländern zu helfen. Der gemeinsame Kampf lohnt sich, um als Baden-Württemberger, als Deutscher, aber auch als Europäer gestärkt aus der Krise zukommen.