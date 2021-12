Interview von Franziskus Papst dankt zu Weihnachten dem Gesundheitspersonal

"Wir erkennen oft die Größe der täglichen Arbeit dieser Ärzte, Krankenschwestern und Gesundheitsmitarbeiter nicht an, und stattdessen sollten wir alle jedem von ihnen dankbar sein", sagte das 85 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche den italienischen Zeitungen "La Stampa" und "La Repubblica". Der Argentinier denkt an Weihnachten nach eigenen Worten an die kranken Kinder, die das Fest im Krankenhaus verbringen müssen.