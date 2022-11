Invasive Art Asiatische Tigermücke breitet sich am Oberrhein weiter aus

Speyer - Die Asiatische Tigermücke hat sich nach Angaben der Stechmückenbekämpfer am Oberrhein im vergangenen Jahr in der Region deutlich ausgebreitet. "Die heißen Sommermonate haben die Verbreitung der Mücke deutlich begünstigt", sagte Xenia Augsten von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer in einer Bilanz für 2022. "Dieses Jahr konnten sich sechs Generationen des aggressiven Exoten zum Fluginsekt entwickeln – zwei mehr als im Vorjahr." Die Trockenheit habe den Tigermücken nicht geschadet. "Sie fanden genug Brutmöglichkeiten etwa im Straßengully."