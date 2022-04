Israel Palästinenserin nach Messerangriff auf Soldaten getötet

In Israel starben in den vergangen zwei Wochen 14 Menschen bei vier Anschlägen. Israel fürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der Anfang des Monats begonnen hat. Erst am Donnerstag hatte ein Palästinenser aus dem Westjordanland in der Küstenmetropole Tel Aviv drei Menschen erschossen. Die israelische Armee weitete seitdem ihre Aktivitäten im Westjordanland aus, um dort gegen mögliche Terroristen vorzugehen.